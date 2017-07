Plan voor een nieuw Theater op de Parade, met een tweede zaal, mag door

Het laatste voorstel was een compromis. Eerder wilde B en W nog geen volwaardige tweede zaal in de nieuwbouw, om kosten te drukken. Maar de zeven partijen in de raad dienden een amendement in om toch tot een volwaardige tweede zaal te komen. Pieter Paul Slikker (PvdA) stelde daarbij dat voor 'hun politieke wil nou eenmaal geen meerderheid is'. ,,Nu hoop ik wel dat deze zeven partijen niet nog eens allemaal eigen plannen in verkiezingsprogramma's gaan zetten. Dat kunnen we elkaar niet meer aandoen." En ook D66 sprak nu 'water bij de wijn'. Annemarie Hoog Antink: ,,Dit is zo ongeveer het langst lopende dossier en het wordt behoorlijk gênant. Wij hadden liever een nieuw theater in het Paleiskwartier gezien, maar hopen nu vooral dat dit plan zo snel mogelijk van start kan."