Politie zoekt telefoon en portemonnee Savannah; Bosschenaar verdacht van doodslag

Rosmalense brengt 'ode' aan boksende vrouwen

10:20 ROSMALEN - Marleen Swaans uit Rosmalen wil met haar fotoboek 'Queen of the Ring' een ode brengen aan vrouwen in de bokswereld. Krachtige dames die niet alleen de ring in durven stappen, maar die óók moeder zijn, fantastisch kunnen zingen of een moeilijke studie volgen.