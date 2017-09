Politiek Den Bosch: woningen gaan vóór insectenfabriek

DEN BOSCH – Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Den Bosch geeft de voorkeur aan woningbouw in de Meerendonk boven de komst van insectenfabriek Protix naar de rand van die buurt.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering waarin over woningbouw en Protix gesproken werd. Alleen de fracties van de VVD en Rosmalens Belang zien woningbouw in het gebied Poeldonk/Meerendonk, waar Protix zich op het voormalige terrein van de Kruithoorn, langs de Zuid Willemsvaart en op ruim honderd meter van woningen, wil vestigen, niet (meer) zitten.

De discussie, aangezwengeld door de Bossche Groenen spitste zich vooral toe op het schrappen van de Meerendonk als woningbouwlocatie. Die locatie zou vanwege geluidsoverlast en fijnstof door snelwegen in de buurt te duur zijn om er woningen te bouwen. En juist over het schrappen van deze locatie ontstond dinsdagavond veel commotie omdat een aantal partijen dat bij toeval ontdekten in het gemeentelijk jaarverslag 2016.

Sharon Roest (links) overhandigt de zienswijzen over Protix aan Eric Logister (rechts). Op de achtergrond kijken omwonenden toe met mondkapjes op als protest.

Quote Wethouder Eric Logister is buiten zijn boekje gegaan Judith Hendrickx (Bossche Groenen) Verantwoordelijk wethouder Eric Logister kreeg het daarbij voor zijn kiezen. ,,Bij een zo belangrijk besluit verwachten wij een actieve houding, de wethouder had ons moeten informeren. Juist in een tijd dat iedereen schreeuwt om woningbouw. Het is echt schandalig dat dit op een essentieel punt niet is gebeurd’’, aldus Lisette van der Swaluw namens de PvdA.

Volgens Judith Hendrickx van de Bossche Groenen is wethouder Logister ‘buiten zijn boekje gegaan’. ,,Woningbouw is een prioriteit van deze raad. Het is niet aan u om een streep door grote plannen te zetten, maar aan de raad. U had naar de raad moeten komen en ons moeten informeren over de gewijzigde visie over de Meerendonk’’, sprak Hendrickx de wethouder rechtstreeks aan.

Volgens Logister heeft hij zich keurig aan de afspraken gehouden die met de gemeenteraad gemaakt zijn. ,,Het gaat om grondbeleid en wij hebben met elkaar afgesproken dat we daar in het jaarverslag melding van maken. Dat we dat moeten veranderen is weer een andere discussie.’’