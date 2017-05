Problemen met treinverkeer tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Utrecht

'Wonderlijke Tour' geeft extra dimensie aan bezoek Sint-Jan

30 april DEN BOSCH - Na de wonderlijke klim in 2016 naar de beelden op de Sint Jan is er vanaf zondag een wonderlijke tour in en om de kathedraal in Den Bosch. De Bossche wethouder Huib van Olden van cultuur ontving de eerste audiotour zondagmiddag aan het eind van de eucharistieviering uit handen van bisschop Gerard de Korte.