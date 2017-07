Project Blauw: In de vloeibare wereld op de Vogelstraat

DEN BOSCH - Stadschroniqueur Eric Alink loopt wekenlang mee met politie . Het resultaat is een unieke serie verhalen waarin lezers inzicht krijgen van wie en wat politieagenten zijn en hoe zij werken. In deze eerste editie gaat het over de 'waterige samenleving'.

Wie bij de politie werkt, moet een zwemdiploma hebben. A volstaat, maar B en C komen van pas. Want de samenleving is waterig. Ook in Den Bosch.

Zygmunt Bauman had zijn wieg in Poznan staan. Het is een Pool die nogal opvalt. Is dat die fabrieksarbeider in die scheefgezakte Kipcaravan op Vinkeloord? Nee. O, wacht, die laveloze man die in het Engelermeer is verdronken? Of die dakloze jongen die onder de Dommelbrug bij het Wilhelminaplein slaapt?

Driemaal negatief. Zygmunt Bauman is een vooraanstaand professor in de sociologie. Begin dit jaar overleden, maar hij laat veel wijsheid na. Bauman schreef talloze boeken over het verwateren van grenzen: Liquid Life, Liquid Times en Liquid Fear, dat soort titels. Je vindt ze niet stukgelezen in de agentenwacht, de verblijfsruimte op de Vogelstraat. Daar ligt enkel een oude Voetbal International en een Donald Duck waarin de Zware Jongens een dierentuin leegroven.

Niet erg. Want om Zygmunt Bauman te begrijpen, hóéft de politie hem ook niet te lezen. Zij ziet immers dagelijks grenzen verwateren. Zoals die tussen boven- en onderwereld: de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder hulp van de fiscalist, de klusjesman of boer die geen kaf van koren wil scheiden.

Ook de grens tussen privé en openbaar vervloeit. Sommigen zien de straat als uitbreiding van hun huiskamer. Dat geeft ze het recht om daar hetzelfde lompe gedrag te vertonen. Letterlijk grenzeloos is internet. Wie is wie online? Wat is echt en wat is nep? Phishing en sexting bewijzen dat digitalisering niet alleen hosanna is. Cybercriminaliteit groeit, ook in Oost-Brabant. Het gaat om de duit en de fluit, zoals ze het op de Vogelstraat poëtisch samenvatten.

Niet waterig maar ronduit klétsnat is de grens tussen politie, ggz en maatschappelijk werk. Een aanzienlijk aantal van de meldingen in Den Bosch heeft met psychische nood, huiselijk geweld of maatschappelijk leed van doen. Volgens het Bossche blauw is dat percentage de laatste jaren gestegen. Oorzaak? De bezuinigingen op ggz en zorg. Tot slot verwateren de grenzen tussen landen en werelddelen, waardoor Den Bosch meer dan honderd nationaliteiten telt.

