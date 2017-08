Prostitutie en drugshandel: 'Ouders hebben het recht te weten wat er op scholen gebeurt'

DEN BOSCH - Raadslid Lisette van der Swaluw is geschrokken van de antwoorden van burgemeester Rombouts op vragen die zij in juni stelde. Daaruit blijkt dat er in Den Bosch meerdere scholieren zijn benaderd door criminelen voor prostitutie en drugshandel.

,,Ik ben niet zo naïef om te denken dat dit in onze stad niet voorkomt, terwijl het in veel andere steden ook gebeurt'', zegt PvdA-raadslid Van der Swaluw. ,,Ik vind het wel heel vervelend dat ik er zelf naar heb moeten vragen. Het is een taak van het college om ons over zulke dingen te informeren.''

Er zijn afgelopen tijd twee loverboys opgepakt die twee minderjarige Bossche meiden hadden meegenomen naar de rosse buurt in Utrecht. De scholen vermoedden dat de jongens de meiden in hun macht hadden. In een ander geval is een drugsdealer opgepakt, nadat op sociale media een filmpje opdook van een Bossche leerling die wit poeder snoof.

Meer openheid

,,Flarden van zulke verhalen hoor je weleens van ouders. Die weten heus wel dat er soms drugs wordt gebruikt op scholen'', zegt Van der Swaluw. ,,Maar ik vind dit wel een signaal dat er in het publieke debat meer aandacht voor moet zijn. We moeten maximale openheid betrachten.''



Het raadslid gaat zeker doorvragen, zegt ze woensdagavond. Maar wat haar precieze stappen zullen zijn is kort na het lezen van de brief van Rombouts nog niet te zeggen. ,,Dit zal ook aanleiding zijn om contact te leggen met scholen, over hoe ze ouders informeren. Want iedere ouder heeft recht om te weten wat er op de scholen gebeurt.''