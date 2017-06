Provinciehuis krijgt weer een kleurtje: dit weekend in het roze

UPDATE LIVE: Debat over duurzaamheid in de landbouw en veehouderij in Brabant

10:38 DEN BOSCH - Veel boeren hebben zich verzameld in het provinciehuis van Noord-Brabant om te kijken naar een debat over de duurzaamheid in de landbouw en veehouderij. Een van de vele thema's is de gevolgen van bijvoorbeeld het terugdringen van de stikstofuitstoot voor individuele boeren.