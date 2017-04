PvdA wil onderzoek naar vermeende bouwfraude onderwijs Den Bosch

Tik op de vingers

De ombudscommissie behandelde een klacht van een architect van QBBF Architecten uit Den Bosch over onder meer het toezicht van de gemeente op de aanbesteding van de nieuwbouw van de school en de manier waarop de gemeente met de signalen van de architect is omgegaan. Uiteindelijk kreeg de gemeente als subsidiegever van zes miljoen euro een forse tik op de vingers: niet professioneel, geen goede (project)organisatie, in strijd met onpartijdigheid en voortvarendheid én onvoldoende adequaat en actief. Zo luidt het oordeel van de lokale ombudscommissie. De ombudscommissie onderzocht de vermeende malversaties niet omdat het de taak van deze commissie niet is.