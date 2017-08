Real Lunet houdt Bossche Cup in Vught

Titelverdediger Real Lunet won de finale van toernooi verdiend met 3-0 van FC Engelen, door twee treffers van Gino Dix en een doelpunt van Richard van Rijn. In de poulefase was Engelen nog met 3-0 te sterk voor Real Lunet. ,,Maar in die wedstrijd speelden wij veel te aanvallend en counterden zij ons heel slim weg. In de finale bleken we daar van te hebben geleerd, want toen vielen we veel meer gedoceerd aan ", blikte Toon van Uden, voormalig topscorer van OJC Rosmalen en sinds dit seizoen spitsentrainer van Real Lunet, na afloop terug.