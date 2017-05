Rechtbank stuurt Brabantse harddrugsbende naar huis

DEN BOSCH/ OSS - De ene verdachte moest voor een zieke moeder zorgen, de andere voor zijn kinderen, een derde moest op z'n broertje passen, eentje had een trauma, de volgende zag zijn gezin op straat staan wegens de drugs die in huis lagen.

Het bleek reden genoeg voor de Bossche rechtbank om zes mannen die een groot drugslab in Eindhoven bestierden na koud drie maanden al uit voorarrest los te laten. Juist degene die wegens een dwarslaesie in een rolstoel zit, moet wel binnen blijven, deze 'Rolleeder' zou de bendeleider zijn.

Door tips uit de onderwereld kwam de politie op het spoor van Hatim van G. (36) uit Gemert. Ondanks zijn handicap - hij heeft een dwarslaesie - bleek hij leider van een bende die harddrugs maakt. Dat blijkt volgens het OM althans uit onder andere taps waarin hij kwistig bevelen uitdeelt. Soms liet hij mensen naar het ziekenhuis komen om orders in ontvangst te nemen.

Loods in Eindhoven

Het epicentrum bleek een loods aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven, zo bleek toen daar stiekem een camera en microfoons waren geplaatst. Toen de zaak qua bewijs hard genoeg was, greep de politie op 31 januari met harde hand in: een shovel reed simpelweg door de rolluiken naar binnen. Daar stond een volledig en draaiend lab, met duizenden liters grondstoffen. Levensgevaarlijk, volgens officier Walter Kupers, het duurde twee dagen eer alles veilig was ontmanteld.

Negen man pakte de politie in totaal op, Helmonders, Eindhovenaren, inwoners van Oss en Arnhem en twee Bosschenaren. Die stonden tijdens de inval doodleuk 'in de potten en pannen te roeren' en worden gezien als de laboranten. De bendeleider werd door het arrestatieteam thuis in Gemert opgepakt.

Been uit de kom

Daar had diens advocaat Peter van Zon nog wel wat over te zeggen. Het ging volgens hem zo ruw dat de man sindsdien met een been uit de kom zit. Het penitentiaire ziekenhuis kan of wil niet ingrijpen 'want hij gebruikt dat been toch niet wegens de rolstoel'. Affreus, volgens Van Zon en de man moet onmiddellijk vrij uit voorarrest zodat hij fatsoenlijk kan worden behandelend.

Andere advocaten kwamen ook met redenen waarom hun cliënten vrij moesten. Het zorgen voor zieke familie klinkt vrijwel dagelijks op in de rechtbank en officier van justitie Kupers wimpelde het allemaal opzij: hij zag geen doktersbriefjes. Veel pleiters noemden het onderzoek slecht: ze kregen geen informatie. Kupers beloofde binnen twee maanden met een einddossier te komen.

De rechtbank was het met hem eens dat het om een ernstige zaak ging en het voor de hand lag dat de (werkloze) mannen opnieuw het slechte pad op zouden gaan. Desondanks mochten zes van de zeven verdachten naar huis, op voorwaarde dat ze hun paspoorten inleveren en niet met elkaar praten. Twee anderen waren al vrij.