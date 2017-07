Rijksrecherche en OM starten onderzoek naar lekken nieuwe burgemeester Den Bosch

Doorstart voor Pizzeria Castello in Nuland na brand

15:07 NULAND - Ramay, eigenaar van pizzeria Castello, zag een maand geleden in een paar uur tijd alles wat hij opgebouwd had aan het Pins Bernhardplein in Nuland letterlijk in rook op gaan. Een felle brand verwoestte zijn pizzeria samen met de Tielebar en de appartementen er boven. Er bleef niets over, maar Castello heeft nu tijdelijk een nieuw onderkomen gevonden.