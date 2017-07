Rob en Bram de Bruykere maken Carlo Boszhard enthousiast met eigen musical

Rob de Bruykere wilde graag iets doen op de school van zijn kinderen en ging meehelpen met de eindmusical van groep 8. Al snel kwam oudste zoon Bram meehelpen. ,,Eigenlijk namen wij het helemaal over van de leerkrachten," vertelt Bram, die zelf aan de PABO studeerde en ook actief op het toneel te vinden is. Rob en Bram schreven onder meer een eigen musical.



Het duo is zo succesvol dat er inmiddels korte lijntjes zijn met musicalschrijver Carlo Boszhard. ,,Hij zag de musical en was enthousiast. We overleggen nu." De Overlaet heeft twee groepen 8, maar de musicals worden vaak maar voor maximaal 28 leerlingen geschreven. ,,Dus schrijven we er rollen bij. Carlo vindt de scènes zo leuk, dat hij ze weer gebruikt in een volgende musical."