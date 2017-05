Rosmalenaar voor de rechter die - nog dronken na een nachtje stappen- 's morgens bejaarde fietser omreed

De Rosmalenaar was met de auto onderweg naar zijn school om een werkstuk in te leveren. De avond er voor had was hij met vrienden op stap geweest om te vieren dat het werkstuk op tijd klaar was. ,,Ik nam een taxi omdat ik teveel had gedronken. De volgende ochtend dacht ik dat ik wel zelf kon rijden'', zei de Rosmalenaar over het ongeluk dat de fietser een gecompliceerde enkelbreuk opleverde.