Samen met Johnny Depp op zoek naar de Drietand van Poseidon

DEN BOSCH - De actiefilm Dead men tell no tales (Salazar's Revenge), de nummer vijf in de reeks Pirates of the Caribbean, beleefde bijna twee weken geleden in Shanghai haar wereldpremière. Woensdagavond ging de film met een budget van 320 miljoen dollar in ons land in première. Ook Vue Cinema Den Bosch, waar een zogeheten Blockbuster Night op het programma stond, deed mee.

De bezoekers, zo'n 180 in totaal, mochten rekenen op een 'special treatment'. Om te beginnen stond een bijzonder ontvangstcomité hen op te wachten. Dat bestond hoofdzakelijk uit bioscooppersoneel, dat voor deze gelegenheid gestoken was in een piratenoutfit.

Een van hen was Keriem van den Wildenberg, die een belangrijk aandeel had rondom de organisatie van de avond. ,,Het is leuk om af en toe iets extra's te doen voor je klanten. En door in piratenoutfit te verschijnen, hebben we gelijk de toon gezet", onderstreepte Van den Wildenberg. Even verderop stond haar collega Janna Lalihatu 'shotjes' Caribbean rum uit de delen. ,,Dit is uiteraard óók bedoeld om alvast in de stemming te komen", lachte ze. ,,Zelf ben ik eveneens een fan van de Pirates, maar vanavond kan ik hem helaas niet zien omdat ik moet werken. Ach, ik haal de schade binnenkort wel in."

Sparrow

Hans Mol was veranderd in de gedaante van Jack Sparrow, de hoofdrol die evenals in de vier voorafgaande films weer wordt ingevuld door Johnny Depp. Mol, zwetend als een otter vanwege z'n warme outfit, had veel contact met bezoekers die samen met hem op de foto wilden.

Overlever