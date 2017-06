Satanist vernielt grafstenen en bekladt kerken, voor de rechter in Den Bosch

Celstraf voor Bosschenaar (40) die pistool, munitie en rookgranaat had

15:02 DEN BOSCH - Een 40-jarige Bosschenaar moet drie maanden de cel in, omdat hij illegaal in het bezit was van een pistool, munitie en een rookgranaat. De rechter in Den Bosch legde een deel van de straf voorwaardelijk op, namelijk 78 dagen.