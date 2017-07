Schutter Bossche Maastrichtseweg langer in cel

Winnares van literaire debutantenprijs voelt zich nu echt schrijfster

13:51 MEGEN - Anna Enquist, Jessica Durlacher, Edwin Mortier, Peter Buwalda. Het is een mooi rijtje namen van schrijvers die ooit de Debutantenprijs wonnen. Sinds zondag staat Lieke Kézér uit Megen er ook tussen. ,,Het is nog even wennen, ja. Ik was al wel naar het Boekenbal geweest en zo, maar toen ik berichten las als: 'Schrijfster Lieke 'Kézér wint prijs', dacht ik, 'yes, nu hoor ik er echt bij'."