Scooter vliegt spontaan in brand in Den Bosch; bestuurder komt met schrik vrij

'Tante Lien' raakt met liederen en gedichten gevoelige snaar bij Bossche oor­logs­ve­te­ra­nen

26 augustus DEN BOSCH - ,,Mijn man is een oorlogsveteraan. Als er tranen in zijn ogen staan, probeert hij daarmee iets te zeggen wat hij nog niet uit kan leggen." Actrice en zangeres Wieteke van Dort raakte zaterdag met haar lied 'Mijn man is een oorlogsveteraan' een gevoelige snaar.