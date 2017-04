Serie auto-inbraken in parkeergarage Bossche Bordeslaan

Openingsdag Asian Food Market op Tramkade overtreft alle verwachtingen

7:33 DEN BOSCH - Twee dagen lang smikkelen en smullen van Aziatische gerechten. De openingsdag van de Asian Food Market is zaterdag in en rondom de Kaaihallen -mede dankzij de aangename weersomstandigheden- boven verwachting verlopen. Neighbour Food Market, de organisatie in spe, gaat uit van een kleine 2500 bezoekers. Vandaag wordt uitgegaan van soortgelijke bezoekersaantallen. Van 11.00 tot 18.00 uur kunnen de smaakpapillen opnieuw worden getest én verwend.