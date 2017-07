Slang gezien in Noorderplas in Den Bosch

Exempel scoort ook in showklasse WMC

12:28 KERKRADE/DEN BOSCH - Drumfanfare Exempel doet zondag voor de vijfde keer mee aan het prestigieuze Wereld Muziek Concours (WMC) in het stadion van Roda JC in Kerkrade. De afgelopen vier keer deed het Empelse muziekgezelschap alleen mee in de marscategorie. Dit keer doet Exempel voor het eerst mee in de categorie show.