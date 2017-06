Slijtersunie vangt bot: wijnproeverij bij Sligro Den Bosch mag gewoon

Vught mag tóch meer bouwen

14:53 VUGHT - Vught kan opgelucht ademhalen en mag tóch meer bouwen dan voor de eigen inwoners noodzakelijk is. Vught heeft veel geschikte bouwlocaties beschikbaar én grenst aan Den Bosch dus zou ook in de woningbehoefte van deze buurgemeente kunnen voorzien. Goede redenen volgens een provinciewoordvoerster om Vught de ruimte te geven méér te bouwen dan voor eigen inwoners noodzakelijk is.