Slijtersunie wil via rechter einde maken aan wijnproeverij Sligro Den Bosch

Verloskundige Jef is dól op al die hormonale zwangeren

17:19 DEN BOSCH - Op zijn diploma staat ‘vroedvrouw’. En een mán? Als verloskundige? Het is de vraag die Jef Mennens (38) uit Hintham het meest hoort. ,,Toen ik vijftien jaar geleden in Den Bosch kwam werken, waren er nog twee mannen, in Boxtel en in Schijndel. Maar inmiddels ben ik de enige."