Slimheid, snelheid en samenwerking van 'levensbelang' bij Capture the flag in Den Bosch

Organisator Jessica Tros legde daarna de bedoeling van het spel uit:

,,We hebben team Rood en team Zwart. Allebei beschikken ze over een thuisbasis waar de eigen vlag eerst moet worden verstopt en vervolgens moet worden verdedigd. Tegelijkertijd moet geprobeerd worden om in het vijandelijke gebied de vlag van de tegenstander te veroveren en deze linea recta naar de eigen thuisbasis te brengen. Elk team heeft dus aanvallers en verdedigers. Ieder individu draagt twee lintjes van de eigen kleur zichtbaar om de arm. Maar zodra je in het vijandelijke gebied wordt afgetikt, verlies je één lintje en ben je in principe 'dood'. Je bent dan genoodzaakt om onverrichter zake terug te keren naar je eigen basis om een nieuw lintje te bemachtigen."