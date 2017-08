Sluwe nepagenten beroven bejaarde vrouw in haar eigen huis in Den Bosch

Bossche organist Jacques van den Dool acteert op twee orgels in Grote Kerk

11:34 DEN BOSCH - De Orgelcommissie van de Grote Kerk organiseert regelmatig concerten. Dinsdagavond was er in het godshuis aan het Kerkplein een orgelconcert van Jacques van den Dool (75), het derde in een reeks van vijf. De bekende Bossche organist bracht hoofdzakelijk eigen composities ten gehore. Dat deed hij op zowel het Strümphler- als het Bätz-orgel.