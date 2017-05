Snel minder vrachtauto's in centrum den Bosch om Bossche horeca te bevoorraden

Bossche Chantal vindt na vijf jaar zwerven een eigen huisje, maar moet volledig opnieuw beginnen

13:57 DEN BOSCH - Natuurlijk heeft ze zelf ontzettend stomme dingen gedaan. De Bossche Chantal van Lokven (41) is de eerste die het toegeeft. In 2012 werd ze met haar dochter uit haar huis in Veghel gezet, sindsdien hopte ze van kennis naar bedrijfspand of sliep ze in haar oude autootje. Tot ze deze week eindelijk een eigen huisje kon betalen. Nu wacht haar een volgende grote opdracht: een nieuwe huisraad verzamelen.