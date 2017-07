'Sommige leerlingen had ik het liefst mee naar huis genomen'

Thuis aan de keukentafel sprongen de tranen soms bij Rini van Erp in zijn ogen. Als hij zijn vrouw vertelde over die leerling die weer in een paar vodden op school was gekomen. Kinderen die ‘s ochtends zonder boterhammen naar school waren gestuurd. Aan wie hij róók dat ze wel een wasbeurt konden gebruiken. Of dat jongetje dat vertelde dat hij de schoolfoto dit jaar niet hoefde, want hij stond er zogenaamd niet leuk op. Dat meisje dat áltijd ziek was op haar verjaardag of als ze uitgenodigd was voor een kinderfeestje. Leerlingen die niet mee wilden op schoolreis, ‘want daar vonden ze toch niks aan’. ,,De waarheid was dat er geen geld was om te trakteren, voor die klassenfoto of dat schoolreisje. Geen geld om thuis fatsoenlijk te ontbijten, of voor nieuwe kleren.”

Van Erp (64) werkte bijna veertig jaar op basisschool De Kameleon – de vroegere Bartjes- en Theresiaschool. Eerst als leerkracht, later werd hij er directeur. Een school middenin de Graafsewijk in Den Bosch, een buurt waar veel mensen het niet breed hebben. Van Erp: ,,Stichting Leergeld betaalde er driekwart van de ouderbijdragen.” Dan: “Maar kinderarmoede is overal, vergis je niet. Oók op scholen waar je het misschien minder snel verwacht. Ik geloof ook niet dat het nu minder is dan veertig jaar geleden. Kinderarmoede wás een probleem en het ís een probleem.”

In die veertig jaar leerde Van Erp beetje bij beetje om te gaan met alles wat hij zag. Want laat het maar eens los als je dag in dag uit schrijnende voorbeelden voorbij ziet komen. ,,Dat is zo verdomde lastig. Je wil graag helpen, maar dat kan niet altijd. Láng niet altijd. Dus moet je leren loslaten, anders word je gek. Daarnaast: veel ouders wíllen helemaal geen bemoeienis.”

Huisbezoek

Als zijn niet-pluis-gevoel hem zei dat er iets niet in de haak was, probeerde hij wel altijd wat. Iets wat de leraar gaandeweg de jaren steeds beter leerde. ,,Als ik merkte dat een leerling, ik noem maar wat, altijd zónder ontbijt op school kwam, sprak ik moeder aan. Kan ik iets betekenen? Speelt er iets? En dan niet tevreden zijn met het eerste antwoord; ouders gooien niet hun hele hebben en houwen op straat; daar moet wederzijds vertrouwen voor zijn. Soms moest ik tientallen ochtenden een vraag stellen voor er een opening kwam. ” Wat hij ook moest leren? Niet te oordelen. ,,Want dat is niet aan jou. Een kind is van zijn ouders. Daar kun je dan van alles van vinden, maar dat lost niks op. Als leraar sta je natuurlijk wel heel dichtbij, dus je kunt wél proberen het een beetje draaglijker te maken voor zo’n kind.”

Door een appel toe te schuiven, dan zelf maar geen tussendoortje. Door maatschappelijk werk in te seinen. Door – met school of dankzij die lieve ‘nonnekes van het klooster in de buurt’- cadeautjes te regelen zodat Sinterklaas op 5 december bij iedereen iets af kon leveren. Door in gesprek te gaan met ouders dus, keer op keer. Van Erp voerde ook het ‘huisbezoek’ in op zijn school. Eens per jaar ging een docent op bezoek bij zijn leerlingen. Thuis. ,,Het helpt allemaal om die band te creëren. En als je vervolgens een klein duwtje in de rug kan geven is dat al mooi.”

Elke school een potje

Soms krijgt hij nog steeds vochtige ogen als hij denkt aan alles wat hij voorbij zag komen. Van Erp kan zich er ook nog steeds bóós over maken. Niet op die ouders, maar op de maatschappij. ,,Elk kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om mee te kunnen doen. Ik vind dat wij allemaal de plicht hebben mogelijk te maken dat elk kind mee op schoolreis kan, die schoolfoto krijgt. Geef elke school een potje waarmee ze kunnen helpen als ze in hun hart voelen dat het goed is om iets te doen. Laat ze niet eerst 35.000 formulieren invullen. Natuurlijk zal er misbruik van gemaakt worden, nou, laat dat dan bij twee van de tien keer het geval zijn. Dat is dan maar zo. Het gaat hier om kínderen.”