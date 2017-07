Steekincident bij De Rompert in Den Bosch: drie verdachten aangehouden

Vierdaagsevlog #4 van Bossche verpleegkundige Anke

19:02 DEN BOSCH - Verpleegkundige Anke den Brok (26) uit Den Bosch wandelt vanaf dinsdag mee in de Vierdaagse van Nijmegen. Ze hoopt geld op te halen voor verder onderzoek naar de spierziekte ALS én zich ook voor te bereiden op haar trekvakantie in Zuid-Amerika. Voor het Brabants Dagblad doet ze komende dagen in tekst en beeld verslag van haar tocht.