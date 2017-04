Stichting Animal Rights mag rapport over nertsenfokkerij Rosmalen inzien

'Kutbier' krijgt weer vaste plaats: Brouwerij Boegbeeld naar Uilenburg

12:31 Wo 19 apr. Brouwerij Boegbeeld, wereldberoemd in Nederland vanwege het Kutbier, heeft weer een vaste stek gevonden. De brouwerij trekt in een pand in de Uilenburg op de eerste verdieping van antiekzaak La Folie, waar straks 400 liter per week gebrouwen kan worden.