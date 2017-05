Studenten beoordelen Avans als beste grote hogeschool van Nederland

Verdachte wil werkstraf: 'Ik heb niks aan een celstraf en de maatschappij ook niet'

17 mei DEN BOSCH - Politierechter Bruens kreeg woensdagmiddag ongevraagd enkele adviezen van een 43-jarige Eindhovenaar die terecht stond. De rechter moest beseffen dat hij een eventuele gevangenisstraf niet ziet zag zitten. ,, Ik heb niks aan een celstraf en de maatschappij ook niet. Opsluiten heeft altijd negatieve gevolgen. Want het is niet constructief. Een werkstraf is wel constructief'', zei de man.