Supporters zijn klaar met FC Den Bosch om mogelijk verdwijnen honk én tribune

Het zijn er geen tientallen, maar een aantal mensen heeft inderdaad in een emotionele bui z'n seizoenkaart opgezegd, zo reageert Bert Wernke, directeur van FC Den Bosch, op de verhalen van fans op internetfora. Maar de echte supporter keert wel weer terug, hoopt hij. ,,Het is voor ons ook vervelend dat er nog zaken onduidelijk zijn. Als de onduidelijkheid weg is, dan sturen we iedereen een brief."

De betaaldvoetbalclub maakte afgelopen week bekend dat de oosttribune van De Vliert mogelijk wordt afgekeurd. Als dat zo is, wordt de tribune met de M-side vrijwel zeker gesloopt en opnieuw opgebouwd. Zover is het nog niet, zegt Wernke, maar de veiligheid moet wel kunnen worden gegarandeerd. De oosttribune (uit 1953) heeft waarschijnlijk betonrot. IJzeren hekken kunnen daardoor worden losgewrikt en er zijn twijfels over of de reclameborden boven wel in het beton blijven hangen.

Seizoenskaarten

De melding over het slopen van de oosttribune komt daags nadat de gemeente sloop of verplaatsing eiste van het supportershonk van FC Den Bosch. Zij omschrijft het Blue White Home als een 'vrijplaats met drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing'.

Op het forum van FCDBFans.nl staat dat enkele 'tientallen hun seizoenkaart hebben opgezegd'. Degenen die daarmee dreigen kunnen overigens ook weer op hoon rekenen van andere supporters. Volgens Wernke heeft de club, mede door een nieuw pay per point-systeem, juist meer seizoenkaarthouders binnengehaald.

Meelopers

Quote Het zal rustiger worden, terwijl op de M-side toch de sfeermakers zitten Supporter FC Den Bosch Bij FC Den Bosch keken maandagmiddag vooral mannen op leeftijd naar de training. Theo Wolsink (73) zit elke training én wedstrijd op de tribune. Hoe hij denkt over de overkant van het stadion? ,,Er zit wel tuig tussen. Het gaat uiteindelijk maar om tien tot twaalf knapen, de rest zijn meelopers." Ach, bij welke club is dat anders, vraagt hij zich af. Over de tribune is hij niet rouwig; die is nu eenmaal oud, het is niet anders.