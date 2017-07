Supportershome van FC Den Bosch staat op Marktplaats te koop

Met 'pijn in het hart' wordt afscheid genomen van het bouwwerk van de M-side, zo staat er te lezen in de advertentie. ,,Omdat we het - in tegenstelling tot de gemeente - zonde vinden van het geld en alle energie die er in is gestoken zouden we graag zien dat het supportershome ergens een nieuwe bestemming krijgt. Bijvoorbeeld als recreatie of gemeenschapsruimte."