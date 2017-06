'Sushi Shimin' wint (ham)burger kookwedstrijd op Bossche Vakschool

Financieel dienstverlener VIVAT gaat rol spelen op Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch

15:13 DEN BOSCH - Financieel dienstverlener VIVAT en dataopleiding Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch gaan een samenwerking aan. Concreet betekent dit dat er een VIVAT-lab komt op de campus van JADS in Den Bosch.