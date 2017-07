Suzanne (23) uit Den Bosch twee keer geëvacueerd door vlammenzee Frankrijk: 'Het was heel beangstigend'

DEN BOSCH - Het is drie uur ’s nachts, midden op een camping in Bormes les Mimosas in Zuid-Frankrijk. Duizenden vakantiegangers slapen rustig in hun caravan of tentje, als er opeens enkele trucks en auto's over de camping razen met loeiende sirenes en luidsprekers. De 23-jarige Suzanne de Koning uit Den Bosch schiet wakker, kijkt naar buiten en schrikt: tientallen meters hoge vlammen ziet ze voor zich. ,,Het waren angstige momenten.”

De branden die sinds maandag het zuiden van Frankrijk teisteren, hebben in drie dagen al meer dan 7.000 hectaren vernietigd. Het vuur zet zijn allesverwoestende pad voort. Er ontstaan nog steeds nieuwe brandhaarden en sommige Nederlandse vakantiegangers slapen al één of twee nachten op het strand.

Heel heftig

Zo ook Suzanne de Koning (23) uit Den Bosch. Samen met andere kampeerders (de camping telt ruim 3.000 plaatsen) brachten zij en haar vriendje de nacht van dinsdag op woensdag door op het strand. Woensdagmiddag mochten ze weer terug naar hun camping en leek het gevaar geweken, maar toen laaide het vuur toch weer op.

Opnieuw werden de campinggasten gesommeerd naar het strand te gaan. ,,Het waren voor mij angstige momenten”, zegt ze vanaf de camping tegen deze krant. ,,Het was heel heftig om die vlammen van zo dichtbij te zien. We hadden net een nieuwe caravan en ik was echt bang dat al onze spullen in rook zouden opgaan.”

Vlammenzee

Zo ver kwam het gelukkig niet, maar de vlammenzee heeft in de bossen een zwarte massa achtergelaten. Intussen oogt de camping leeg en verlaten, zegt Suzanne. ,,De meeste vakantiegangers zijn allang vertrokken”, zegt ze. ,,Kennelijk durven veel mensen het niet meer aan om langer te blijven. Er zijn dan ook nog steeds brandhaarden in de buurt, deze worden door de blusvliegtuigen die af en aan vliegen natgehouden.”

De vriend van Suzanne is eveneens onder de indruk van de branden, maar maakt zich minder zorgen. ,,Hij komt hier al twintig jaar en heeft veel vertrouwen in de informatievoorziening van de camping en de politie. Hij is dus minder bezorgd dan ik, maar ik moet inderdaad zeggen: we worden echt perfect op de hoogte gehouden hier. Ze doen er alles aan om de gasten hier gerust te stellen.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Rookwolken trokken over de camping van Suzanne © Suzanne de Koning

Gevaar geweken?

Vooralsnog gaat Suzanne ervan uit dat het gevaar is geweken. „Op zich is het nu best rustig, dus we hebben besloten te blijven. De sfeer rondom onze vriendengroep is prima. We zijn door de gebeurtenissen alleen maar dichter tot elkaar gekomen. We blijven elkaar steunen, dat is fijn.”

Naast Suzanne verblijven er op de camping nog veel meer Nederlanders die de bosbranden van dichtbij hebben meegemaakt. Zoals Robert Jan de Heer, hij schrok dinsdagnacht eveneens wakker van loeiende sirenes en luidsprekers. ,,We dachten meteen: wegwezen hier. We zijn met onze auto de camping afgereden, naar het dorp beneden. Daar staan we nu nog.''

Luiers vergeten

Een restaurant bleef de hele nacht open om mensen op te vangen. De Heer weet niet wanneer hij met zijn gezin terug kan. ,,We hebben onze telefoons, portemonnee en wat kleren meegegrist, maar de rest van onze spullen ligt er nog. Een Nederlands gezin dat naast ons op de camping stond, is in de haast de luiers voor hun kindje vergeten. We hebben geen idee hoe het verder moet.''

Het Nederlandse gezin Driessen heeft ook twee nachten op het strand geslapen. ,,Om drie uur in de nacht gingen de sirenes op de camping, moesten we de caravan achterlaten en naar het strand'', zegt Annemarie Driessen, die al twintig jaar met haar man Michiel op de camping Camp du Domaine staat.

Dit jaar zitten ze er opnieuw, met hun dochters Esmee (12) en Evie (14). ,,We hebben in al die jaren van alles meegemaakt: regen, storm, onweer. Maar dit is voor het eerst.''

Enorme rookontwikkeling

Spannend was het ook; in alle haast met z'n allen die camping af. Ze konden snel wat spullen pakken, maar caravan en auto bleven achter. ,,Het ging heel snel. En vanuit een straatje bij de camping kon je het vuur goed zien. Dan voel je dat het dichtbij komt.'' Dat er in Frankrijk op andere plekken al bosbranden woedden, hadden ze gehoord. ,,Maar we zijn hier toch gewoon vakantie aan het vieren. Dat hebben we dus maar half meegekregen'', zegt Driessen.