Taalpunt moet laaggeletterde patiënt in JBZ helpen

DEN BOSCH - Medicatie niet nemen zoals voorgeschreven en waarom zijn die operatiepapieren niet vooraf ingevuld? Tja, dóe het maar eens als je niet kunt lezen en schrijven. Voor al die mensen is er sinds dinsdag een Taalpunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Het Taalpunt is een plek vlakbij de centrale infobalie op de Boulevard van het ziekenhuis, waar laaggeletterde patiënten naartoe verwezen kunnen worden door artsen, maar waar ze ook op eigen initiatief naartoe kunnen gaan, vertelt Clarissa Kwaijtaal van Bureau Patiëntencommunicatie. ,,Ze worden er direct geholpen met bijvoorbeeld die moeilijke brief, maar als patiënten dat willen, worden ze doorverwezen naar taalonderwijs in de buurt.” Het Taalpunt is nadrukkelijk níet uitsluitend bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis moeten zijn. ,,Ook andere mensen kunnen hier terecht voor hulp”, aldus Kwaijtaal.

Serieus probleem

Naar schatting komen er in het JBZ per jaar 18.000 laaggeletterden. Een serieus probleem waar het ziekenhuis iets mee moest, aldus bestuursvoorzitter Piet Hein Buiting. ,,Artsen kunnen van alles doen bij een ziekte, maar als een patiënt dat niet begrijpt, dan pis je naast het potje.” En dan hebben we het nog niet eens over nieuwe ontwikkelingen in de zorg zoals het online patiëntendossier MijnJBZ en de opkomst van e-consulten. ,,We willen met z’n allen dat patiënten steeds meer zelf de regie krijgen, zélf keuzes kunnen maken. Maar dan is het wel belangrijk dat ze alles goed begrijpen.”