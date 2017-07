Teleurstelling wordt vertrouwensbreuk voor boer Johan (26) na provinciedebat

EINDHOVEN/HEEZE - Nu de politieke kogel door de Brabantse veehouderijkerk is, komt het besef. Wat betekent dit voor mij? Boeren moeten aan de bak. Burgers stropen de mouwen op. Want hoe historisch het besluit ook is, Brabant kan alleen vooruit als ze samen optrekken.

Als het doemscenario klopt, gaan door de strengere provincieregels honderden Brabantse veehouders kopje onder. Vooral jonge boeren vrezen voor hun toekomst. ’Ik ben het vertrouwen in de overheid verloren. Dat doet pijn.’

Johan Bakermans (26) had er al niet zo'n goed gevoel bij toen hij vrijdagmiddag het boerenprotest bij het provinciehuis verliet om terug te keren naar zijn 2800 varkens in Heeze. "Toen ik naar buiten liep werd er binnen over mijn toekomst gepraat.”

Sneltreinvaart

Terug op de boerderij volgde de trotse jonge boer de veehouderijdebat via de computer. "Ik heb het einde niet meer gehaald. Het bedrijf moet door en de wekker kent geen genade.” Een paar uur later werd voor Bakermans duidelijk waarvoor hij vreesde: het Brabant van een dag eerder bestond niet meer. Voortaan moet de veehouderij voldoen aan strenge regels.

Die in een sneltreinvaart uitgevoerd moeten worden. Niet in 2028 stallen die veel minder ammoniak uitstoten, maar al in 2022. Ruimte om uit te breiden? Die is er, maar daarvoor moet eerst dichtbij vierkante meters oude stal tegen de vlakte. Het zijn slechts enkele van een hele stapel maatregelen.

Vertrouwen kwijt

"Een teleurstelling is wellicht nog een understatement. Wat me nog het meeste pijn doet is dat ik het vertrouwen in de overheid verloren ben”, reageert Bakermans. "Wat ze in het provinciehuis hebben afgetikt is niet realistisch. Er is eerst gestemd en gaan ze nu pas nadenken hoe ze het gaan doen. Ondertussen zitten honderden boeren in grote onzekerheid. Dat kan echt niet.”

Hij is niet de enige met grote twijfels over de gang van zaken. CDA Brabant spreekt van een 'historische fout' en wat boervoorman Hans Huijbers van de ZLTO betreft is het laatste woord nog niet gezegd. "We maken sowieso een gang naar de rechter. Gelukkig leven we in een rechtstaat en ik ben heel benieuwd of dit beleid juridisch standhoudt.” Hij ziet geen toekomst voor verder overleg met de provincie. "We gaan voor nieuwe coalities van boeren, burgers, met maatschappelijke organisaties, met kennisinstellingen, met het bedrijfsleven en met gemeenten. Want gemeenten staan dichter bij burgers dan een provincie.”

Bom duiten

Bakermans investeerde de afgelopen jaren vele tienduizenden euro's in luchtwassers die de lucht uit zijn stallen zuiveren. Waar tot vrijdag op de uitstoot op bedrijfsniveau gemeten werd, geldt dat nu voor elke stal. "Die luchtwassers hebben me een bom duiten gekost. Ook moest ik vorig jaar na de hagelstorm al mijn daken vervangen. Oké, het asbest is er nu vanaf, maar het waren kosten waar ik niet op gerekend had. En nu dit weer.”

Toch laat Bakermans zich niet zomaar kisten. Hij heeft geluk dat bijna al zijn stallen bijna 'up to date' zijn. "Die mazzel heb ik nu. Ik ben bijna klaar met alle aanpassingen en het lijkt er op dat ik door kan. Veel collega's om mij heen staan er anders voor. Maar we laten ze niet in de steek. We staan schouder aan schouder.”