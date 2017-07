Terugblik op veehouderijdebat: 'Het is makkelijker om fel op mij te reageren'

Waar collega-gedeputeerde Anne-Marie Spierings van D66 zich goeddeels zonder butsen door de landbouwdiscussie heen loodste, had de SP’er (52) het vaak aan de stok met de boeren, of met hun belangenorganisatie ZLTO. Ook de vele commentaren gingen niet aan hem voorbij. ,,Daar word je niet vrolijk van. Maar ik snap het. Zo werkt dat", reageert Van den Hout in een interview met deze krant.

,,Men is altijd op zoek naar een figuur waar de woede op gericht kan worden. En ik was de man achter het plan om de aanpassing van de stallen naar voren te halen. Daar reageerden de boeren nogal fel op. Het is ook makkelijker om fel op mij te reageren dan op Anne-Marie.”

Sigaret

Zo rookte hij vorige week na afloop van het debat een sigaretje. De foto ging al snel het internet over, met woedende boeren als gevolg. ,,Tja. Ik schijn niks te mogen zeggen over gezondheid als ik rook. Ik ga ook weleens naar het Midden-Oosten op vakantie, ik rijd motor. Dingen die gevaarlijk kunnen zijn. Mag ik dan niks zeggen over gevaar? In zekere zin vind ik het ook wel geruststellend. Als na afloop van een debat negentig procent van de reacties over een sigaret gaat...”

Wat betreft het besluit dat tijdens het debat gevallen is, is hij helder. ,,Als het beleid tot gevolg heeft dat 400 bedrijven in zwaar weer belanden, dan moet je dat zeggen. Niet zalvend eromheen draaien", zegt hij eerlijk. ,,Er werden veel doemscenario’s geschetst. Dat er duizenden familiebedrijven om zouden vallen. We hebben hier niet eens duizenden familiebedrijven. Toch wordt het zo geframed.”

Volgens hem wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat door de plannen met name de minder goede ondernemers in de problemen komen. ,,En dat is misschien ook wel logisch. Het is anno 2017 niet meer vanzelfsprekend dat je met alleen een boerenachtergrond een goede ondernemer bent. Daar is meer voor nodig.”

SP'er, in alle denkbare functies

Johan van den Hout (Goirle, 30 maart 1965) is vader van twee uitwonende zoons en woont in Tilburg. Hij is al twintig jaar actief voor de SP, in zo’n beetje alle denkbare functies. Hij werkte als fractiemedewerker in Den Haag en Brussel, zat op het partijkantoor en was ook eerste man van de Tilburgse gemeenteraadsfractie. Sinds 2011 is hij gedeputeerde Natuur, Water en Milieu in Noord-Brabant.