Theaterdirecteur 'niet ultiem gelukkig'met alternatief plan Den Bosch

DEN BOSCH – Theaterdirecteur Harry Vermeulen is teleurgesteld over het nieuwste plan voor zijn theater aan de Parade in Den Bosch. ,,Ik ben niet ultiem gelukkig’’, was Vermeulen aan de voorzichtige kant.

Voor de directeur en zijn personeel is een tweede zaal noodzaak. ,,Een foyer is voor koffie en bier, daar heb ik niets aan. Dat is een publiekruimte. Maar laten we met de gemeente onderzoeken wat we gaan doen.’’

Heel erg vaak geeft Vermeulen zijn mening niet over de haast eindeloze theaterdiscussie in Den Bosch. Maandagavond gaf de theaterdirecteur wat van zijn gevoelstoestand los. Door in te spreken bij de Bossche politiek. Vermeulen kan nog wel begrijpen dat het theater met de verspringende gevels van UNStudio van minimaal 71 miljoen euro door het college van tafel is gehaald. ,,De financiële ratio begrijpen we, maar er is niettemin een enorme teleurstelling voor de bezoekers, bespelers, relaties en de medewerkers van het theater. Voor theaterminnend Den Bosch vinden wij het een anticlimax dat, met de finish in zicht, de plannen zijn stopgezet en het iconisch ontwerp van UNStudio het daglicht niet zal zien.’’’

Volledig scherm Het ontwerp van UNStudio met de verspringende gevels. © UNStudio

In het nieuwe voorstel van B en W is sprake van sloop tot op de bestaande kelders, de bouw van een grote zaal met ongeveer duizend stoelen en een foyer als huiskamer van de stad. Vermeulen is ook teleurgesteld dat B en W daarbij al kaders en voorwaarden hebben bepaald. ,,Die de toekomstige exploitatie van het theater zullen raken. En die het zorgvuldig opgestelde programma van eisen ingrijpend zullen wijzigen.’’ Die kaders en voorwaarden (onder meer de kosten van 61 miljoen, geen aanpassing van het bestemmingsplan en slechts een zaal) blokkeren volgens Vermeulen ‘mogelijk nog niet verkende plannen, aanpak of oplossingen’. ,,En dan moet nog onderzocht worden of in het nieuwste plan technisch alles uitvoerbaar en logisch is. Maar dat is werk voor experts in het theatervak.’’