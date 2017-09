Tienminutentrein maakt debuut, ook in Brabant

Majke Hüsstege sluit galerie in Den Bosch en gaat doen waar ze blij van wordt

5 september DEN BOSCH - Galerie Majke Hüsstege aan de Verwersstraat is dicht. Hüsstege behoorde tientallen jaren tot de top in Den Bosch en Nederland. Voor Majke Hüsstege is dit geen einde maar een nieuw begin. ,,Ik ga doen waar ik blij van word."