Tientallen granaten in plunjebaal op zolder Den Bosch: 'Ze konden helemaal geen boem doen'

Op 26 februari 2014 deed de politie een inval in het huis. De verdachte bracht de agenten direct naar zijn 'wapenkamer', de plaats waar hij zijn hobby uitoefende en waar als verzamelaar een hoop onbruikbare wapens heeft. In eerste instantie stelde de verdachte daarop tegenover de agenten dat er geen andere wapens of munitie meer in huis waren. Pas na lang aandringen komt hij alsnog met een plunjebaal de zoldertrap af. Daarin zitten 35 explosieven, die allen stuk voor stuk worden beschreven in een rapport van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Het gaat daarbij onder meer om een hoeveelheid anti-tankgranaten en anti-tankmijnen.

Geen kruit

Maar die mag hij gewoon hebben, zo betoogde de verdachte zelf voor de rechtbank. In de wet wordt namelijk gesproken over 'voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing'. En zijn wapens bevatten allen geen kruit of explosieve lading. ,,Ze konden helemaal geen boem doen", aldus de verdachte die stelt de wapens al 25 jaar te hebben zonder problemen te hebben gehad met justitie. ,,Het is eigenlijk een leeg stuk ijzer. Je kunt er hooguit iemand mee voor de kop slaan." Daarnaast had de man ook nog gewoon een vergunning voor het verzamelen van wapens en munitie. Dat de 'lege stukken ijzer' verstopt waren op zolder, kwam enkel door een 'tijdelijk logistiek probleem', aldus de man.