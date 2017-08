Torenhoge rekeningen voor flutwerk: malafide klusjesmannen actief in Den Bosch

Essent lijft isolatiebedrijf Isoprofs in

12:19 DEN BOSCH - Energiebedrijf Essent in Den Bosch neemt isolatiebedrijf Isoprofs uit Meijel over. Dat meldt het energiebedrijf zonder daarbij financiële details prijs te geven. Isoprofs is actief in de zakelijke en particuliere markt.