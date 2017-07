Tot 21.00 uur geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel: persoon aangereden

Maximum snelheid Haverlij omlaag na ongeluk met fietsers

17:36 ENGELEN - De maximum toegestane snelheid op de Haverlij met de aansluiting Beverspijken in Engelen wordt met tien kilometer per uur verlaagd naar 70 kilometer per uur. Ook komen er voorrangsdriehoeken op de aansluiting Beverspijken zodat meer duidelijkheid is over de verkeerssituatie.