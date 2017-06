Treinverkeer rondom Den Bosch en Tilburg weer hervat

Den Bosch wil subsidie Dierentehuis terug

19:37 DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch is helemaal klaar met het bestuur van het Dierentehuis. Na herhaalde vragen om de jaarstukken 2016 is de maat vol en wil de gemeente de subsidies van in totaal bijna 122.000 euro terug. Daarmee is de ellende van bijna een jaar nog niet voorbij.