Treinverkeer tussen Den Bosch en Breda hervat

Kaartenmakers en scrappers op hun wenken bediend in Brabanthallen

20:57 DEN BOSCH - Een verjaardagskaart of beterschapskaart kopen in een (kantoor)boekwinkel of supermarkt, het kan. Maar is het niet veel mooier en persoonlijker om ze zelf te maken? De bezoekers van het evenement Knotsgekke Kaarten- en Scrapdagen, een publieksbeurs die zich tweemaal per jaar in de Brabanthallen voltrekt, vinden duidelijk van wel.