Twee 87-jarigen opgelicht door klusjesmannen in Rosmalen

UPDATE Bas Verwijlen uitgeschakeld op WK schermen

16:34 LEIPZIG - Degenschermer Bas Verwijlen uit Den Bosch is uitgeschakeld op het WK schermen in Leipzig. Hij werd in de strijd voor de kwartfinale verslagen door Paolo Pizzo. Voor Bosschenaar Tristan Tulen zat het toernooi er op in de ronde van de laatste 64.