Twintigste Festival van het Levenslied weer goed voor duizenden bezoekers in Den Bosch

Het is dit jaar het twintigste Levensliedfestival in Den Bosch. ,,Het vierde lustrum vieren we dit weekeinde vooral door veel regionale artiesten op ons podium uit te nodigen", aldus uitvoerend producent Ivo van Harmelen. ,,We willen over vijf jaar tijdens ons zilveren jubileum echt gaan uitpakken."

Volgens van Harmelen is het Bossche 'Festival van het Levenslied' de afgelopen tijd ook een opstapje voor veel artiesten geweest. ,,We proberen er voor te zorgen dat onze beginnende regionale zangers en zangeressen geregeld kunnen optreden tijdens bijvoorbeeld een kermis, in een café of in een bejaardenhuis", aldus Van Harmelen. ,,Dat ze meters kunnen maken. Dat is beter dan dat ze bijvoorbeeld een gratis CD-opname krijgen en daarna aan hun lot worden overgelaten."