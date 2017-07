Uitbater na brand Lalalaa: Het had geen tien minuten langer moeten duren

DEN BOSCH - Alles is zwart. Van de bar is weinig meer over en de rookruimte is weggesmolten. Het bekende feestcafé Lalalaa aan de Bossche Ridderstraat is woensdagavond zwaar beschadigd door een ferme brand . Maar het had nog veel erger kunnen zijn, beseft eigenaar Marcel van Zwam.

,,De brandweer was er snel bij. Als het tien minuten langer had geduurd, was er niets meer van het pand over'', zegt Van Zwam. ,,Veel is van hout, dat al jaren in het café hangt. Dat is kurkdroog.''

De brandweer vertelde hem dat het vuur ontzettend heet is geweest. Nu is een groot deel van het pand bewaard gebleven. Het appartement boven bijvoorbeeld, heeft alleen rookschade.

Toekijken

Van Zwam werd rond half acht gebeld door de meldkamer en een buurman. De café-eigenaar woont vlak om de hoek, dus was er zo bij. Net als de vele toeschouwers kon hij niets anders dan afwachten tot de brandweer zijn werk had gedaan. Het is een klap, maar Van Zwam blijft optimistisch. ,,Er zijn geen doden of gewonden gevallen. Het is maar materiaal.''

Voorlopig niet open

In de drie kwartier dat de brand woedde, is het café zo zwaar beschadigd, dat het de komende tijd niet open kan. Hoe lang precies, moet later blijken. Van Zwam mocht woensdagavond laat even binnenkijken. Een paar dingen zijn gered, zoals de boerenkiel van zijn vader. Die betekent veel voor Van Zwam. ,,Hij is wel redelijk geblakerd, maar die heb ik nu thuis.''

Van de agenda van het feestcafé was niet veel meer over. Er stonden de komende weken wat evenementen gepland in Lalalaa, maar die zullen moeten worden verplaatst.

Dichtgetimmerd

Het pand is woensdagavond dichtgetimmerd. Van Zwam heeft direct een doek laten maken, met de verwijzing naar zijn andere zaken: De Boulevard en Kosmopoliet. ,,Dat is het enige dat ik snel kan doen.''

Geplaatst door https://www.facebook.com/Feestcafe.Lalalaa op donderdag 27 augustus 2015 Donderdag kan hij met de verzekeringsmaatschappij terug naar binnen. Die gaat onderzoeken hoe de brand kon ontstaan. Zelf heeft Van Zwam wel een theorie: op de koof boven de bar lag een lichtbak. ,,Het lijkt daar te zijn ontstaan. Ik sluit niet uit dat de vele regen ermee te maken heeft. Boven de bar zit een plat dak.''

