Vakbonden vrezen verlies van 175 banen bij LCC in Den Bosch

Culinair genieten van asperges in Cromvoirtse natuur

16:14 CROMVOIRT - Midden in het Cromvoirtse natuurgebiied en tussen de aspergevelden van kwekerij Verhoeven is deze vrijdag een heus pop-uprestaurant verrezen . Bezoekers kunnen er tot en met 29 mei eten in een grote en uiterst smaakvol ingerichte tent, met het motto 'Asperges in het veld.'