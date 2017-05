Van bodycams bij politie in Den Bosch kwam niks terecht

Deze zomer ver­keers­over­last door ombouw N279 bij De Brand

15:04 VEGHEL/DEN BOSCH - De N279 tussen Veghel en Den Bosch is klaar en in gebruik. Maar de bouw van de nieuwe aansluitingen bij industrieterrein De Brand in Den Bosch veroorzaakt toch nog flink wat verkeersproblemen de zomer. Want vanaf 15 juli gaat de afslag A2 vanuit Utrecht naar de N279 richting Veghel dicht voor het verkeer. Die afsluiting duurt tot 4 augustus.