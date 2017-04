Van der Valk wil hotel laten bouwen bij Rosmalense plas

Sloop De Annenborch in Rosmalen vertraagd na aantreffen van asbest

10:57 ROSMALEN - De sloop van het voormalige verzorgingshuis De Annenborch aan de Schoolstraat in Rosmalen loopt vertraging op nadat op deze locatie asbest is gevonden. De sloop is maandag stilgelegd. ,,Er is nader onderzoek nodig om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het asbest veilig te verwijderen. Naar verwachting is daar midden mei mee over bekend'', aldus Carina Hak van het bedrijf Hurks dat het plan ontwikkelt en laat uitvoeren.