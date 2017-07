Van Toorenburg hoefde niet eens op gesprek te komen, Van de Mortel te licht

ROSMALEN - Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen solliciteerde ook naar de post van burgemeester in Den Bosch. De justitiewoordvoerster van het CDA mocht niet eens op gesprek komen bij de vertrouwenscommissie. Die had geen fiducie in haar. Van Toorenburg staat bekend als arrogant en wordt daarom bedankt.