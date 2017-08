Vanavond mogelijk smog in Brabant, RIVM raadt 'zware lichamelijke inspanning' af

Cel, boete of werkstraf: dit hangt lekkend raadslid boven het hoofd

12:12 DEN BOSCH - Wie in de vertrouwenscommissie plaatsneemt, stemt in met volledige geheimhouding. Schending daarvan geldt als een misdrijf, dat strafbaar is gesteld in artikel 272 in het Wetboek van Strafrecht. Raadslid Sjef van Creij is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van lekken uit die commissie. Wat hangt hem boven het hoofd als hij schuldig wordt bevonden?